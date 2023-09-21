娛圈單打︱御用學生妹　蜜桃成熟時

大台有「御用人質」、「御用癲婆」，當然也有「御用學生妹」。22歲的區明妙（Miu Miu）在熱播劇《你好，我的大夫》飾演染有毒癮的問題少女，為演好角色近乎素顏上陣，還特地畫上大大個黑眼圈，犧牲靚樣在所不惜。結果努力有回報，獲觀眾激讚演技進步。

Miu Miu出道作是《親親我好媽》的學生妹角色，甜美面孔令人一見難忘；接着在《她她她的少女時代》飾演女主角年輕版而廣為人識，此後便被定型，套套劇都係學生妹。現實中她也是一位學生，正修讀兩年制商科課程，目標是銜接大學，難得阿女咁識諗，前途無可限量也！

雖然劇中多演未成年，但這位御用學生妹早屆蜜桃成熟時。今年暑假，她到台北旅行大解放，在社交網大晒黑色三點式自拍照，完美童顏誘人身段，簡直就係天使與魔鬼混合體！她又偕9位美女KOL組成「MORII GIRLS」推出首本寫真集，一班囡囡穿上性感Bra Top解放胴體，喺沙灘彈彈跳跳碌來碌去，引死麻甩仔冇命賠！

她目前是邵氏藝人，還有多套劇集待播，未知是否又演學生。小妮子坦言恨試其他戲路，Cool爆的「小丑女」是她最愛，希望他日也能演出這麼有型的角色。她素有「港版子瑜」稱號，MORII GIRLS會否發展成「韓團」正式出道，她就話未清楚，似乎有啲迷惘喎。

唔緊要啦，Miu Miu有的是青春，而青春就是本錢，絕對揮霍得起！她最優勝之處就係有大台曝光率，加上苦心經營社交網，不吝派福利，粉絲與日俱增，搵錢機會自然陸續有來！