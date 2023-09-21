東方日報C1：林作頹爆封口　裕美 ：唔係好大挫折啫！

有「抽水王」之稱的網絡紅人林作，近日捲入涉嫌串謀詐騙案，大前日被捕，至前晚獲釋。昨日他首度在事件後露面，與母親王莉妮現身中環，女友裕美則充當「柴可夫」接送。林作一改平日「牙擦」態度，頹爆又愁眉不展，未有受訪。裕美指男友一切如常，又指：「唔係好大挫折啫，人生係咁！」

林作本月初創業，在中環開設加密貨幣兌換店，但隨着證監會指虛擬資產交易平台「JPEX」屬無牌經營，曾在社交網揚言「已經申請成為JPEX合夥人」的林作即時劃清界線。本月14日，他高調到灣仔執法部門，表示要主動就「JPEX」無牌經營一事提供線索，並揚言要幫苦主取回損失金額，但本月18日，他因涉嫌串謀詐騙被捕，直至前晚9時許才獲准保釋候查，有指保釋金為30萬元，並須於10月中旬向執法部門報到。為避開傳媒視線，林作女友裕美當晚玩聲東擊西，突然急步往正門，林作則從後門離開。

昨晨10時許，裕美駕車離開林作位於半山麥當勞道的寓所，前往金鐘太古廣場，她在停車場落車後見到記者時，雖然一臉愕然，但仍企定定受訪。對於林作公司的運作及後續安排，裕美均表示不清楚，對於男友剛創業便遇上如此大的挫折，她表示：「唔係好大挫折啫，人生係咁㗎啦！人生唔係每個都一帆風順，總有高高低低，我又唔覺得佢有啲乜嘢囉，精神、狀態都好好，反而係我哋好擔心，其實佢係冇嘢嘅。（驚唔驚佢會有法律責任或者坐監？）我覺得法律責任嘅嘢，唔係大家講嘅，因為大家根本唔知所有嘢，我覺得如果問會唔會坐監或者乜嘢都好，咪等人哋告咗再講囉！依家係落緊口供，根本冇乜特別，只係按住個程序去做嘢。」

買月餅等團圓

裕美透露林作母親王莉妮已返港，問到對方是否很擔心兒子？裕美直言：「媽咪就梗係擔心啦！不過佢知冇嘢就冇事。」結束訪問後，裕美到酒店買月餅，被網民封為「最佳女朋友」的她非常好力氣，一口氣拿着4大盒月餅返回停車場，並驅車直駛中環都爹利街一幢有不少律師行的商廈，之後匆匆上樓，期間停泊在街頭的座駕被抄牌。裕美逗留約1小時後離開，至於她口中「留在家休息」的林作，則與戴口罩的林母，以及一名男友人齊齊離開，一臉殘樣的林作見到「牛肉乾」即扯走，當被追問有關被捕一事時，一反口若懸河的常態，未有回答，匆匆上車，一行人驅車離開。至昨午約5時，裕美駕車返回麥當勞道寓所，同行見另一名男友人，但未見林作蹤影。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：