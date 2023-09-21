陳國峰拍MV唔夠人手　望中港發展勁多困難

歌手陳國峰和樂隊「匿名事件」的主唱丁悅今晚（20日）作為演唱嘉賓受邀一同出席新開張的餐廳的開幕晚宴，范振鋒亦有作為主持人出席該活動。丁悅和陳國峰皆指現在自己並沒有和任何公司簽約，都是自己接工作為主。

丁悅指「匿名事件」是去年成立的樂隊名稱，迄今已推出三首歌曲。表示自己主要負責作詞，而樂隊成員則負責編曲，並透露樂隊將在九月底及十月參加活動，短期目標是每個月都舉辦一場表演。雖然她本人也有個人演唱事業，但目前希望以樂隊身份為主要表演形式。他透露目前的事業方向將主要以樂隊為先。

丁悅亦謂自己很喜歡「吃」：「我好鍾意食魚同埋辣嘢，所以我會經常食烤魚。（食咁多肥膩嘢驚唔驚身材走樣？）我會keep住去健身房做運動。（有冇話要維持幾重？）我唔會特別去留意磅數，最緊要係個身材線條靚。」更指以前為了瘦身，每天只吃一根香蕉和一瓶益力多，卻被前公司指控益力多糖分高，大嘆當時聽到很受委屈：「我全日先食咁少嘢，咁都唔放過我。」此外，丁悅還爆料自己新交了一位男朋友，雖然對方不是藝人，但也是音樂創作人士，兩人感情穩定。

至於陳國峰則透露他將計劃製作新歌：「都係自己嚟，主要搵人去夾吓crossover咁。」表示現在他必須親力親為，因沒有團隊或助理幫忙處理業務。此外，他還透露正在拍攝音樂片段上傳到短片社交平台，但坦言因缺乏人手，在宣傳方面遇到了一些困難，因此將會計劃與內地具有營運社交平台經驗的專業人士合作，希望在能夠在中港兩地發展事業。目前陳國峰仍然有開班授課唱歌。