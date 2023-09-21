天主教明我幼稚園及幼兒園已參加免費「幼稚園教育計劃」 接受新學年入學申請

致力推動STEM教育 設立兒童成長檔案

該校致力《推動STEM教育---發揮創意潛能》，將STEM（科學、工程和數學）元素的課程在教室舉行，培養兒童的創造力和解決問題的能力。為推行小班教學，「實行雙班主任制」，以增強對兒童作個別輔導。該校100%為合格幼稚園教師，其中已完成或正在修讀學士學位共35位，完成或正在修讀碩士學位共12位，積極推行「教師學位化」，以提升優質幼兒教育。在學習評估方面，為家長提供專為其子女設計的「兒童成長檔案」，紀錄兒童各學年身心發展的進程，作為兒童成長的引證。