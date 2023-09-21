陳家樂腸胃炎肯定唔關連詩雅事：一定係外賣問題

藝人黃宗澤（Bosco）、陳家樂、黃德斌和張文傑昨晚（20日）現身新光戲院出席英皇電影《紮職2》午夜場，吸引大批觀眾入場觀看，帶旺午夜場，場面熱鬧。他們提到拍落水戲最辛苦，德斌憶述落水戲正值12月，天氣十分寒冷，要淋熱水保暖。Bosco和家樂第一日開工就落水，由石灘打到落海，Bosco說：「我哋愈打愈出，全身濕晒，石灘好多貝殼又刮損手腳，因為好凍，專登曬太陽保暖，結果曬傷埋。」

家樂由《紮職》開始，相隔11年再拍《紮職2》，特別有感情，他稱當時陳偉霆還未到內地發展，感覺是很久以前的事，而Bosco對《紮職2》充滿期望，朋友都覺得戲種充滿情懷，除了謝票，更會與家樂包場請「大佬」德斌一同睇戲。

Bosco透露近日忙於到內地商演，之後便要為《法證先鋒VI》開工，將原班人腳與蔡潔及袁偉豪鐵三角演出。家樂表示明年1月要為新戲開工，需要減磅演出，原本尚有時間可以慢慢減，但最近2個星期便一下子瘦了8磅，他解釋：「冇諗過瘦得咁快，有用168節食和做運動減肥，可能腸胃唔好，之前腸胃炎。（太太連詩雅下廚令你腸胃炎？）我一日食好多餐，都有食外賣，老婆整其中一餐，一定係外賣問題，唔關佢事。」

德斌透露下月將為新戲開工，至於他與王丹妮主持的旅行節目《四遊記》備受關注，德斌指節目原本想拍更多，不止5集，他稱製作班底全部年輕人，全部年鹷不過30歲，好肯試新題材，合作十分開心。