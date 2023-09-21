鄭俊弘借大眾把口催生女　何雁詩落閘專注搞事業

歌手鄭俊弘（Fred）和何雁詩（Stephanie）晚上出席慈善晚宴，歌手鍾雨璇表演唱歌。Stephanie穿上𠝹胸晚裝，晒Fit爆身材，性感搶Fo，Fred讚老婆勤力健身，下過不少苦功，身材Fit過未生前。Stephanie透露之前放下仔仔，2人拍拖到馬爾代夫旅行，日日做大量運動，包括游水、潛水和滑浪，玩足3個星期，運動量大過在香港湊仔。問此行是否兩個去3個返？她笑言：「以我所知係兩個返。」提到生仔問題，Fred即反應敏捷表示會努力，透露仔仔現年1歲3個月，直言恨生女，覺得如果兩個小朋友相隔兩三年最適合，就像他與家姐相隔兩年感情十分要好。他們都有留意坊間的生女食療秘方，但不想構成壓力，還是順其自然。

Stephanie講笑：「佢成日借大家把口催我生，不過我啱啱開始做番嘢，近來出歌和做好多主持工作，希望畀時間搵吓錢先！」透露正籌備第二首新歌，希望10月中面世，並要求老闆張子丰為她拍MV：「佢之前幫尹光拍MV反應好好，希望屈到佢親自操刀。」

而Fred透露新劇《逆天奇案2》臨近尾聲，與郭柏妍在最後一日煞科會有好多親熱場口，笑言全日親熱，Stephanie講笑寸他:「佢有好多感情戲都冇同我講。（去監場？）唔使啦，都係工作。（驚自己嗌Cut？）驚咳騷擾佢哋啫！佢返嚟就知味道，劇集播時我會同阿仔一齊睇。」