錢從天而降！劉亞仁白髮斑斑出席涉毒案拘留前審訊

韓國36歲影帝劉亞仁年初驚爆涉嫌濫用麻醉劑異丙酚，其後再被驗出曾吸食大麻、可卡因、俗稱「K仔」的氯胺酮、能用於緩解焦慮症及恐慌症的阿普唑侖 （Alprazolam）以及俗稱藍精靈的咪達唑侖（Midazolam）等8種藥物及毒品。檢方今年5月向法院申請劉亞仁及其藝術家男友崔河那的拘留令，最終被駁回，檢方持續追查多月，發現劉亞仁曾在美國強迫友人吸大麻而追加他1條罪狀，直至大前日（18日）再以有毀滅證據的可能性，二度向法院提出申請兩人的拘留令。

相隔4個月再蒲頭的劉亞仁，今晨（21日）當地時間約9時35分現身首爾中央地方法院，因涉嫌違反毒品管理法、教唆他人毀滅證據及安排犯人逃走，而接受拘留令實質審查。

穿上黑色西裝現身的劉亞仁明顯比數月前更有精神，但卻增生了不少白髮，他面對傳媒時表現從容，一度露出微笑，簡短地為自己給大家添麻煩而道歉，又謂會誠實接受法院的審查，至於被問到毀滅證據及強迫朋友吸食大麻等嫌疑，他則搖頭否認，說了句「很抱歉」便匆匆步入法院。審查約半小時後，雙手被綁的劉亞仁之後被還押，等候法院決定他與崔河那是否有拘留的必要。而在劉亞仁離開時，突然有錢從天而降，仲有張10,000韓圜（約60港元）的紙鈔跌落在他身上。