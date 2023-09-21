超減齡百褶裙穿搭　學院風捲土重來

象徵着青春活力的百褶裙，每逢秋冬季都會變得非常熱門，百褶裙除了是日本女生制服的樣式，還可以是歐美校園劇的女神學院風服裝類型。透過搭配不同的單品，既可以清純甜美，又能時尚優雅，讓大家的氣質直接變成另一個層次。這次就整理了3種基本的百褶裙穿搭風格供大家參考。

塑造運動感

其實百褶裙除了是制服之外，也是女生網球服之中的一個經典單品，透過搭配日常的運動服單品就可以輕鬆塑造活力感。最近BLACKPINK成員Jisoo，就有穿上米白色棒球外套搭配灰色百褶裙，腳下踩著一雙小白鞋和白色長襪，修飾了百褶裙的幼稚感，將其穿得時尚多變。適合想嘗試百褶裙，又怕太過可愛駕馭不到的女生嘗試。

經典學院風

新式學院風Preppy Style將學院風單品混搭，而短款的純色、格子百褶裙就是此穿搭的必備選項，大家可以參考Somi 全昭彌以襯衫搭配格子百褶裙，充滿美式青春氣息。也可以看看IVE成員張元英，將灰色短款西裝外套搭配灰色百褶裙，雖然是整套正裝裝束，但是中間微露腰的剪裁，有設計感之餘也顯得不會太過正式。

Oversized可愛風格

大家以往穿Oversized的上衣都會想着穿上短褲，以下半身失蹤穿搭展現超長美腿，下身轉換成百褶裙也是一樣的效果。而且衣服會遮擋住大部分的裙身，只流出裙擺的可愛皺褶，讓人感覺細節滿分。BLACKPINK成員Rose也將寬鬆衞衣搭配百褶短裙，寬大的外套包着裙子超級可愛！