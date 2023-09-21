【全城競猜】 電影監製鬧爆：你將來有幾紅我都唔會尊重！

電影《釀魂》8月24日上映，直至上星期累積票房超過600萬，成績中規中矩，主角Anson Lo最近亦要四出謝票谷票房。不過近日電影有惹是非，《釀魂》監製黃永峯上星期慶祝票房衝破500萬時於社交網站出文多謝大家，重點在最後一段，「其實我幾討厭有份參與電影但連一點宣傳力都唔俾嘅人… 您將來有幾紅我都唔會尊重… bye」。事隔數天，又再出文再次多謝幕前幕後所有工作人員及演員，但多謝演員一段內又有幾句弦外之音，「其實忙我明嘅… 但有份主演連一個post都唔出我自問失望…」。

此文一出，立即全城競猜提及的是哪位演員，網民就對比兩個貼文以及電影海報的演員名單，發現監製幾乎標註全部演員，唯獨沒有標註亦沒有提及袁澧林。而Angela真的沒有

在電影首映或謝票場出現過，社交平台由《釀魂》上映到現在沒有一個關於電影的貼文。

網民意見亦有兩邊，有人就指Angela不是擔任主角或者沒有與大明星合作的電影就不落力宣傳，不夠專業。亦有人表示Angela只是特別演出，戲份極少，不出席活動亦十分正常，又鬧監製行為是情緒勒索。