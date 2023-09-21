靈敢侶情：別給我這頂高帽子

出道十年，我一直不喜歡別人標籤我為KOL或網紅。

KOL是Key Opinion Leader的縮寫，解作關鍵意見領袖。首先，我根本沒有當領袖的條件，事實上，除了學生和忠實觀眾，我看不到有網民願意聽我說話。

然後，就是關鍵意見。我甚少對任何事表達意見，因為我堅守「作為公眾人物，應顧及與自己持不同想法的人的情緒」。我最常表達的，最多都是囉嗦大家要慎選食材，例如多看食品標籤、別吃漂白麵粉、減少吃重加工食品、均衡飲食、適量運動、要理智別道聽塗說。

同時，我極少推薦產品，除非找到一款過得到我那「腌尖」標準的產品或服務，否則，我不管你給、還是不給我錢，我都不會說。因為，我以學生和忠實觀眾的利益為依歸，如不能雙贏，大家最終都會淪為輸家。有損行業風氣的事，我不要做。

你們看，既沒有多少人聽我講、我份人又腌尖，何得何能當上KOL？

這些年來，我從未忘記自己的工作本質，作為節目廚師和食譜設計師，我的工作是要寫好食譜、清楚地教觀眾；作為廚藝導師，我要教好學生；作為教室創辦人，我必須管理品質和衞生；作為專欄作家和出版作家，我要為言論負責任。無論如何，我的工作並不包括KOL。

至於網紅，讀完這篇的你，分分鐘都說不出我是誰。你們說，我能有幾紅？哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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