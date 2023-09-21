詠藜園首創「黃甘皮月餅」 集慈善力量關注基層

【營業資訊】詠藜園自2012年起推出「慈善月餅義賣」活動，承蒙各界善心人士支持，每年義賣善款均得到理想佳績。今年詠藜園不但創新地以有「正氣果」之稱的黃皮作餡，更秉持精益求精的態度，以僅在中國廣東省鬱南縣種植成功，全國獨有的天然無核黃皮精製出「黃甘皮月餅」，並於今年中秋在香港獨家發售作慈善籌款用途。

在月餅推出之前，詠藜園更邀請了旅遊達人項明生（James）遠赴位於鬱南縣的黃皮樹果園，參觀樹龄近百年的天然無核黃皮樹。與普通黃皮不同，天然無核黃皮呈橢圓雞心形，金黃飽滿，果肉帶甘和甜味且汁液豐盈。美味之餘其實黃皮還有生津健胃之效，根據美國科學文獻，它更有紓緩頭痛、抗衰老、預防氣管炎等功效，以此製造的「黃甘皮月餅」不但甘香可口，還健康養生。

除了美味又健康的月餅口味外，精心的設計更是由內而外，詠藜園老闆娘楊太稱他們特意找了設計師設計今年的月餅盒，有橙、綠兩色，上方的W除有詠藜園之意外，更有贏（Win）得身體健康（Well）之意，極具心思。

這樣心思滿滿，一盒六件裝的詠藜園「黃甘皮月餅」於近日再加推限量1,000盒，售價為HK$238/盒（早鳥價，原定價為HK$499），其收益將捐贈給非牟利長者服務組織「榕光社」，以及為不同類型的長期病患者提供多元化服務的「再生慈善基金」，望透過慈善月餅傳遞關懷，讓中秋佳節人月兩團圓。

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