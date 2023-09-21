日本自駕遊炒車　做錯乜事冇保險賠？　

外國自駕遊，行程自由又方便，深受香港人喜愛，尤其在交通配套成熟的日本，香港不少「假日司機」也敢於在當地自駕，但相關交通意外也經常發生。早前8月有香港人，帶全家出行到北海道自駕遊，卻不幸發生交通意外，幸好沒人命傷亡，但男司機卻要面對巨額賠償，最糟糕是雖然租車已買了保險，但結果卻可能沒得賠，究竟他錯甚麼？

疏忽駕駛沒賠償？

據日媒報道，香港事主在北海道租車後，在交叉路口疑未有遵守交通標誌停車，結果跟一輛運油車相撞，運油車失控撞毀了附近民居，幸好意外中奇迹地只一位乘客骨折受傷，但日本警方卻以過失運轉致傷罪（疏忽駕駛）拘捕了租車香港司機。

更意外是，雖然司機在租車時，已買了強制的第三者責任保險，除自負額（墊底費）外，理應有保險賠償給第三者財物損失；但實際上若然司機有違反以下情況，包括未有留意停車標誌、超速駕駛、沒遵守交通燈、違規Ｕ-Turn、駕車使用手機導致意外等，即使有買第三者責任保險，超出「墊底費」的免責金額，司機可能也要自己負責，亦因而背上巨大金額賠償。

在日本自駕遊，為免發生意外承受災難級後果，大家除要按規定在日本購買第三者責任保險外，也應注意以下幾點：

（一）別用手機免提

在香港駕車時，雖然不可用手機，但也可使用手機免提裝置；而在日本駕車，不但嚴禁駕駛時使用手提電話，即使用免提裝置亦屬違法，香港司機必需留意。

（二）避免雪地駕駛

日本北部地區，包括香港人熱門度假勝地北海道，在冬天都經常下雪，偶爾甚至6月也有雪，由於雪地煞車距離跟正常路面大不同，加上香港司機缺乏雪地駕車經驗，在雪地駕車發生意外機會特別高，故此應盡量避免雪地自駕遊，尤其是「新牌仔」司機。

（三）乘客幫看GPS

日本自駕租車，一般都有GPS提供，司機可靠GPS語音功能指示找路，但日本GPS可能只有日語或英語，而地點名又未必有漢字，故此香港司機可能沒法即時理解，駕車特別容易分心，故建議司機旁座乘客應幫忙司機看GPS，給司機最清晰指示，司機便可專心駕駛。

（四）最好輪替駕駛

日本交通配套成熟，路面平坦，香港司機駕駛時大都感覺輕鬆，但反倒容易掉以輕心，一旦駕駛時間過久，司機疲憊時特別容易出意外。如要長時間駕駛，最好安排多一至兩名有國際駕駛執照的朋友同行，好讓他跟司機輪替駕駛，給司機有小休機會。

（五）小心測試腳掣

大部分香港司機在日本租車時，大都只注意車身有否刮花，卻沒特別留心測試租車的腳掣，雖然日本租車公司車輛質素甚佳，但始終每台車腳掣敏感度不一，故此出車前應先測試腳掣反應，掌握最正確煞車距離， 方最為安全。