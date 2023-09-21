疑廣告商拒贊助　木村被爆新劇押後開鏡

盛產偶像男團的日本尊尼事務所，近期因已故創辧人Johnny喜多川的性侵醜聞，搞到周身蟻，連旗下一哥日劇天王木村拓哉也相當運滯，不但影視失利，主演古裝片《THE LEGEND & BUTTERFLY》與連續劇《風間公親-教場0-》票房與收視相繼仆直，早前又因「失言」，被爆在社交網引用喜多川生前名言致敬，令形象重創，遭代言汽車及連鎖性快餐店拒絕續約。怎料，連原定秋天開鏡的《教場》系列特別篇，日前亦傳出因「製作過程出問題」而要延期。

據報，富士電視台原定明年春天播出全新《教場》系列特別篇，並計劃在秋天開鏡，但近日卻忽然宣布因「製作上問題」推遲拍攝。電視台冇解釋詳細原因，只表示會重新檢視製作時程，並強調劇集仍會播出。但外界推測受木村所屬尊尼事務所的醜聞影響，導致廣告商拒絕贊助，令劇集拍攝受阻。

另一方面，喜多川的姨甥女藤島Julie景子，本月初於記者會上辭去社長職務後，但仍繼續擔任「代表董事」，有雜誌踢爆她其實是為了逃避繳交高達860億日圓(約45億港元)的遺產稅。據知藤島於2020年繼承喜多川所有股份後，曾向政府申請企業繼承稅優惠，若她於5年內辭去代表董事的職務，便須補繳高昂的遺產稅及附加利息。她又被爆於記者會後即與女兒飛到夏威夷度假兼shopping，風流快活。此外，有指尊尼事務所將開設新公司，旗下所有藝人將全部過檔，重新出發。