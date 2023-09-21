無綫何泳芍做Gym谷巨胸　星級人夫幫影相有景轟？

29歲TVB小花何泳芍（Honey），除了擔任主持和演員，還是一名潛水教練，她時常在社交平台分享自己的運動日常，本身就喜歡上山下海的Honey，半年前開始健身，現在甚至一個禮拜有6日在健身，難怪身形這麼健美。

昨日她分享了一段健身的影片，影片中的她穿着瑜伽褲和胸口開洞的運動內衣，還蹲下舉重，令她的澎湃上圍顯露無遺，展現了深不見底的事業線，看得不少網民流口水。

但是有細心的網民發現，從身後的鏡子中，幫Honey拍照的男人不小心入了鏡，有網民懷疑幫手拍照的是Dear Jane成員黃天翱（Tim）。而這馬上令人聯想到，去年阿Tim的老婆楊洛婷，半夜於社交平台留言，表示老公背叛自己，雖然兩夫妻後之後澄清，是因為養育孩子的壓力太大，但也有人懷疑他們只是想息事寧人。

所以這次Honey的健身夥伴被發現是阿Tim，才難免令人猜測究竟Honey是否和人夫單獨健身。就在網民在猜測的時候，Honey再上載了一張和健身夥伴的大合照，當中的確有阿Tim的身影，不過Honey這麼做，似乎是證明自己和阿Tim沒有特別的關係。其實大家一起健身很正常，大家還是不要聯想太多。