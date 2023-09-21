謝安琪做Rock女突破形象　盡力呈現最好的自己

歌手謝安琪（Kay）、泰迪羅賓（Robin）等今日（21日）出席電影《4拍4家族》的電影宣傳，對於《未來音樂祭2023》門票滯銷情況，作為表演者之一的Kay認為有很多事情是無法控制的，強調自己只能努力做好，盡力呈現最好的演出。

《4拍4家族》是一部以音樂人為主⻆的溫情電影，而Kay與Robin會合演一對不和父女，Kay更一改斯文形象，在戲中以Rock女形象與大家見面。Kay言有參與電影中的的歌曲創作，自稱「自戀」：「因為我好鍾意呢部戲入邊好多嘢，而當中都有好多題材觸動到我。」Robin亦大讚Kay在電影中的表現，認為Kay的表現遠遠超越上次合作。另外，他們言要合演一對不和父女有一定難度 ，因Kay與Robin現實家庭生活是非常融洽，Robin更坦言在拍攝前要做足研究功夫，向身邊的朋友請教，瞭解作為他們家人對音樂事業的反應：「我發現身邊好多搞音樂嘅人都同屋企人關係一般。」而Kay稱在戲中飾演的角色Cat有自己小時候的影子：「因為我係獨生女，所以從小會渴望去做到最好，令到父親感到驕傲，而戲中的Cat同樣是希望得到父親的認同，所以我都有好多真實感情可以投射喺角色裏面。」

這部是監製Robin籌備了8年的電影，感歎在音樂類型的電影非港產片市場主流，因此在籌集資金方面是十分困難：「因為大家都認為拍相關主題嘅電影，無論拍得好唔好，就算好大嘅製作票房都一般。」Robin對票房寄序厚望，自言這部電影可以經得起時間考驗，並希望可以幫助日後希望指攝相同題材的電影「開路」。