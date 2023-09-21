丁噹挑戰尺度　粉紅比堅尼扮芭比

內地歌手丁噹將於11月在台灣舉行演唱會，早前她飛到美國洛杉磯為巡演同名主題曲《夜遊》拍攝MV，特別到取景地為電影《壯志凌雲：獨行俠》的酒吧，讓丁噹藉由MV跟着電影「夜遊」旅行，MV以午夜金、深夜加油站遇見蘇格拉底和愛麗絲夢遊仙境為靈感出發，打造想像和現實交錯的奇幻故事，她說：「這首歌給我感覺很夢幻，平常我不是那種愛作白日夢的人，但晚上睡覺是特別愛作夢的人，所以會藉着晚上作夢去很多地方。」

MV中丁噹更突破以往，穿着性感比堅尼搭配粉紅芭比西裝外套，她怕醜說：「已經是很大尺度，這已經是一字型了，再大尺度就變『零』了。」劇情巧秒運用投擲硬幣方式決定旅程開啟與否，到結局尾聲赫然發現硬幣兩面皆相同，她說：「生命過程中，總會遇到有許多選擇題，但其實我們心中都有答應，只是希望通過這個硬幣加深自己答案。」誠實面對自己的想法，讓自己沒有後悔。

MV以夜遊洛杉磯為出發，對人生迷惘的她走在夜晚街頭，老人與小女孩分別代表蘇格拉底以及愛麗絲中小兔子，坐着加長型禮車，跟着他們走進一場奇幻的夜遊仙境，其中MV裏的老人正是加長型禮車的擁有者，原本不知丁噹是誰，在片場等待時上網搜尋，發現她《手掌心》是破億神曲，聽過後即被圈粉，還跟她相約未來再來到美國，要開着加長型禮車帶她出遊。

這趟《夜遊》，團隊也真實遇到「奇幻」旅程，在半夜三點時時，遇到了醉漢無緣無故地對着工作團隊大罵最後自行離開，整個團隊被迫暫停30分鐘，甚至流浪漢追着禮車跑，讓她印象此趟夜遊歷險記印象深刻。