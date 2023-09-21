自娛被撞破 艷事一籮籮

自娛嘅樂趣，相信唔少人都試過，嗰種偷偷摸摸、驚被人撞破嘅體驗，又確係幾刺激，而今次介紹嘅四仔正正以自娛為主題，將呢種刺激活現喺大家眼前！

撞破秘密

女鄰居喺度自娛，被人無意中撞破，結果會係點？由Hustler炮製嘅《Caught My Busty Neighbor Masturbating #3》，就畀咗大家一個好香艷嘅答案。影片由Fumigalli執導，脫星陣容包括Riley Reign、Bambi Barton、Sahara Skye同Jena Larose，內容繼續以男主角「唔小心」睇到女鄰居自娛為引子，跟住去到女鄰居屋企作深入嘅交流。講真劇情好大路，但有索女睇，又可滿足男人性幻想，所以呢個系列唔經唔覺出到第3集。

枱底交鋒

同索女撐枱腳，點知對方喺有意無意間走光，男主角會有咩反應？想知下文，千祈咪錯過由21 Sextury Video炮製嘅《Her Feet Deserve Attention》。影片搵嚟Sarah Cute、Cherry Kiss、Tiffany Doll等脫星參演，單睇呢個出場陣容，你就會明白男主角嘅心情有幾咁囉囉攣，難怪要偷偷哋喺餐枱下自娛，點知呢班脫星勁精靈，於是使出高超腳法，令男主角嘅慾火進一步急升，一場激戰自然避免唔到！影片用咗主觀角度拍攝，加埋脫星嘅淫聲浪語，相信可令四仔迷睇得更有代入感。

球技了得

唔少四仔迷只要見到有巨乳脫星壓陣，就唔多理會劇情講乜，由Premium X出品嘅《Don't Worry Just Be Naughty》就係為呢班「胸奴」度身訂造，事關全片有超過10位球技了得嘅波霸參演，包括Eve Angel、Jasmine Black、Clara G.等等，佢哋會先對住鏡頭玩自摸，跟住向男脫星施展口術，最後以激烈嘅肉體交鋒作為壓軸好戲，每一幕都波濤「胸」湧，配合埋大量特寫鏡頭，可以話係絕無冷場！