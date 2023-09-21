林峯獲「爵屎」唱歌歡迎　Edan預告澳洲玩跳傘

藝人林峯、人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）、蔡卓妍（阿Sa）朱鑑然及吳肇軒等晚上（21日）現身中環出席活動，吸引過百粉絲到場支持，場面墟冚。林峯到場時，現場包括一眾「雀屎」（Edan粉絲暱稱）齊齊唱出林峯的《愛不疚》，反之Edan到場時只獲「雀屎」尖叫聲，非常搞笑。至於被爆出跟富三代男友石恆聰（Anthony）分手的阿Sa，以一身鮮紅服裝現身，向現場粉絲揮手微笑，不過她出席活動前已表明不接受訪問，疑似避談分手一事。

獲「雀屎」唱歌歡迎的林峯笑謂：「我好快有新歌啦！」他透露早前於馬來西亞拍攝《家族榮耀之繼承者》，稍後會再於香港拍攝2星期：「10月會返內地拍電影，出年下半年會籌備巡迴演唱會。」談到太太張馨月帶同囡囡「格格」Luna到馬來面西亞探班時相當受歡迎，他笑指囡囡性格活潑兼不怕生，喜歡跟人玩，社交能力不俗，對於有網民認為太太帶同囡囡探班會影響拍攝，他表示不同意，認為做法能可更爭取時間陪伴小朋友成長，他說：「囡囡讀緊K1，讀書方面由老婆幫佢搞，依家啲功課越嚟越難，家長都跟唔到，幼稚園功課都仲應付到。」他表示囡囡在學校做勞作後會送給他，自己有收藏好，又指囡囡喜歡跳舞，覺得跳舞對形態有幫助，現居上海的他表示參與節目《披荆斩棘的哥哥》時認識到一些跳舞老師，待囡囡長大一點便會安排她學跳舞，問到會否讓她於巡迴演唱會中上台當嘉賓？他說：「嚟睇騷可以，上台就唔會。」

至於Edan就表示將會跟其他MIRROR成員到澳洲拍攝綜藝節目，心情期待卻又很緊張，因為本身畏高的他，知道當地跳傘活動盛行，笑指怕製作組會叫他玩，不過亦很高興能跟其他成員一起住大屋，問到屆時想跟那位成員同房？他說：「邊個都無所謂，我單獨房都得，真係要揀一個就揀Jer，因為大家都鍾意打機。（唔使瞓？）聽聞都要好早起身。（唔想同邊個同房？）Anson Lo（盧瀚霆）好大鼻鼾，講笑。」

提到他開騷時將姜濤擺上枱，惹來「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）不滿，就連妹妹亦無辜被鬧，他坦言未有聽聞，但認為Hater’s不能夠控制，自己亦已作解釋：「大家明白就會明白，亦唔想太多負能量，我阿妹心臟強大，我成日話佢肥。（妹妹EQ高過你？）自細阿媽教導出嚟，我哋EQ好好。」談到新歌MV在網上平台獲近九成Dislike數字，他說：「我唔會好在意，如果首歌好多人Dislike應該會收到好多人同我講好差，但又收唔到。」他表示對此一笑置之，不會對他有何影響，出歌原意並非為按讚數字。

提到現場「雀屎」以合唱歡迎林峯，他笑言小時候也有聽對方的歌曲，又大讚對方好青春又玩得：「佢首《Chok》都好出名，中學時表演都有唱佢啲歌，佢唱歌真係好聽。」