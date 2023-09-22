星玄︱朱智賢宅女變辣妹　超短吊帶裙玩長腿誘惑

9月22日係世界無車日，顧名思義就係鼓勵大家唔用私家車，改搭公共交通工具、踩單車，甚至行路，希望喚起大家嘅環保意識。今日亦都係農曆八月初八，適宜祭祀、會友，最旺生肖係虎，屬虎嘅人桃花旺，有另一半可以嘗到愛情嘅甜蜜。朱智賢（朱朱）就係屬虎，早排播出街嘅無綫劇集《破毒強人》，佢就有突破性演出，唔單止同蔣志光飾演夫妻做對手戲，仲要扮演江湖大嫂，有場戲為咗救蔣志光，喺8度嘅低溫環境下，畀人造雨淋到全身濕晒，都真係堅凍，佢就不停叫自己千祈唔好震，因為一震就要重拍，認真敬業，連蔣志光都大讚佢夠入戲，近日佢仲拍片甫上社交網，由四眼宅女搖身一變，成為性感辣妹，着住超短吊帶裙玩大晒長腿，甫士勁誘感。今日桃花咁旺，朱朱你都係時候同男朋友出去拍吓拖啦。

今日嘅幸運星係雙魚座，幸運指數排第一，有機會迎嚟愉快嘅一日。鄧萃雯就係雙魚座，早排佢就去咗杜拜旅行，罕有咁素顏上陣，雖然已經57歲，但依然保養得好好，不過重點係佢同兩個男仔搭晒膊頭合照，似十足一家人，難怪網民揣測仍然單身嘅佢，唔通已經做咗人阿媽？

不過鄧萃雯就一於少理，喺啱啱上映嘅新戲《孤注一擲》，佢就真係做人阿媽，不過就係扮演王大陸阿媽，雖然只有幾場戲份，但震撼嘅演出搶戲過一眾年輕主角，仲獲激讚係「演技天花板」，而且內地票房勁收近40億人民幣。佢自己就話自等咗十幾年，終於再遇上呢類賦予社會意義嘅作品，似乎體會好深咁噃，你咁好戲加上今日嘅運氣，票房肯定大收啦。