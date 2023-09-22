【是日通勝】

農曆八月初八

癸卯年 辛酉月 癸未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、會友

忌：詞訟、動土

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：11、22、26

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：財運差，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

金牛座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

雙子座：毋須因小挫折而慌失失，對自己要有信心。

巨蟹座：保持謙遜，可贏得貴人青睞，運勢不會差。

獅子座：忍讓要有個限度，珍惜你的人，才值得愛。

處女座：不要抱持交行貨心態，對事業發展冇好處。

天秤座：可從工作中獲滿足感，但要避免得意忘形。

天蠍座：事業遇阻力，別以為懂得拍馬屁就能過關！

人馬座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

山羊座：財運低迷，投資要多作評估，勿輕舉妄動。

水瓶座：好人唔怕做，將來遇上困難才會有人幫你。

雙魚座：幸運指數居首位，有機會迎來愉快的一天。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）牛 人緣差

鼠：壓力大，抗逆能力差，做事畏首畏尾。

牛：是日沖煞，霉運籠罩，人際關係欠佳。

虎：桃花旺，有伴侶者可嘗到愛情的甜蜜。

兔：做事得心應手，面對新挑戰毫無懼色。

龍：頭昏腦脹，容易犯錯，建議好好休息。

蛇：健康運差，腸胃易出事，忌暴飲暴食。

馬：出門易有意外，謹記小心駛得萬年船。

羊：偏財旺，出外購物有望買到超值貨品。

猴：有望發揮自身才能，獲認可機會甚大。

雞：人緣極佳，易遇上特別投契的新朋友。

狗：行事忌魯莽，說話要注意用詞和語氣。

豬：責任感強，易獲別人信任，有利事業。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

正官格 正官星

官者，管也！權力地位高，名望高，人人皆喜愛。命令別人，名氣旺盛，都是命中的官星在發揮作用。管理能力天分，是官星，能力有多強，數量有多少，都是官星在命中的力量，所以古人對官星比財星更為看重。

正官星，是指老闆、上司、法律、規範，是剋制自己之五行，陰陽相剋為正官星，陽陽相剋或陰陰相剋為七殺星。由於陰陽相剋為有情之剋，老闆上司管制我，法律規矩來約束我，是為有情之相剋，稱為正官星。

有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，都是正官命格之人，被命運或現實社會驅使而已。天干地支都有正官星，是為正官格之命。你管人，人管你，月令正官星，為最強旺之官格，你的權力地位高，管制別人數量多。

女命最喜正官格，正官星是女命的丈夫，正官格的女命，不但是原配妻子，而且丈夫的事業成就高，或丈夫是出身於富貴家庭。男命正官格，事業有成，有自我約束的正直人士，可惜生仔機會多過生女。

打工仔知道上司的生肖與生日，基本上可以知道他的六字，如果有幸知道時辰者，其八字又是正官格，則說明此上司有前程，對下屬有管理天分，賞罰分明，下屬追隨也有前程。