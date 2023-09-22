支嚳儀烘焙店開到去加拿大　羅啟豪考慮搞個人騷

因《中年好聲音》而為人熟悉的羅啟豪和支嚳儀，連同一班《中年好聲音》的參賽者出席《轟天猛將4》的香港首映禮。羅啟豪和支嚳儀笑指與一眾《中年好聲音》的參賽者關係良好，會定期舉辦眾餐活動：「啱啱出席活動前先一齊食完。」支嚳儀分享上星期與一眾粉絲舉辦了生日派對稱：「我係第一次同過百人一齊過生日。」生日會上，支嚳儀籌備了多個活動與粉絲們互動，表示大家都樂在其中，有意下年繼續舉辦。同時亦透露將會拓展自己的烘焙店至加拿大，並計劃在多倫多開辦演唱會與當地粉絲見面：「我喺加拿大睇舖嘅時候，已經有好多粉絲問我係咪過去開演唱會。」

羅啟豪則指正在考慮舉辦個人活動和演唱會，希望年尾前能與一眾粉絲見面。並預告將在國慶節當日與龍婷，吳大強等人出席演唱活動，同時透露將在下個月底與李麗霞及其他一眾歌手現身《星濟．好聲音慈善音樂會》，羅啟豪言當晚會首次挑戰跳舞及嘗試演唱全新的音樂風格。

至於《中年好聲音2》雙方都大讚今年水平比上屆高，指今年參賽者大多為職業歌手，羅啟豪直言：「如果今年參加就未必有甘嘅成績。」並認為五燈直入的吳萊邨表現最佳，而支嚳儀就大讚曾蜜詩無畏上屆的失敗，毅然地再次參賽，勇氣可嘉。