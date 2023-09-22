民生區內的隱世高級法國菜

【特約報道】堅尼地城一向給人的感覺是一個充滿人情味的民生區，區內不論各類市區設施，可謂應有盡有！隨着歷史的洗禮，堅尼地城的食肆，除仍能保留傳統文化外，更已經脫變成注入為中西美法日美食及酒吧林立的區域，更被譽為西區蘇豪！

堅尼地城厚和街近期出現一間民生區經濟價錢，但水準可與酒店媲美的隱世歐陸菜館，名為Taste All Pâté。店舖內以主打烹調高格調的歐陸美食，令食客能以經濟的價錢，品嘗接近Fine Dinning水準的佳餚。

主廚Chef Kenji擁有多年烹調法國菜的經驗，曾於多間高級酒店及會所擔任主廚，Kenji鍾情法式美食的精緻擺盤設計，以及喜歡鑽研各式醬汁變化，希望除以美食的高水平質素吸引客人外，更令客人的眼球發亮，並獲得客人讚賞從而得到滿足感。

開設Taste All Pâté 更是Kenji多年夢想，由於法式美食價格頗高，Kenji希望以價廉物美，令客人可以試到新派法菜。而餐廳則以吧枱形式（L型）設計，概念是方便Kenji即時能與客人增加互動及溝通，廚師可直接了解客人口味及要求，而客人亦都喜歡看着廚師們流水作業式的烹調流程，目不轉晴地看着精緻的食物拍照，從而增加客人對食物既期待，更可不時與廚師交流煮食心得。

餐廳主打項目包括有法式肉批、威靈頓牛柳、龍蝦雲吞、羊架等等，主要提供不同款式的午、晚市套餐。午餐以兩道菜設計，而晚餐則是四道菜設計，各適其適。

基本的晚市套餐每位HK$378起，可謂經濟實惠地品嘗高級法菜，套餐包括頭盤、餐湯、主菜及甜品，而頭盤和主菜亦有多款選擇。

頭盤是慢煮八爪魚配車尼茄莎莎·檸檬醬或法式肉批。兩款均是大廚得意之作，外層焗製牛油酥皮並包裹着鴨肉、雞肉、豬肉、鵝肝配以開心果的餡料，焗製後再放入雪櫃8小時，絕對是必試之選。

之後是餐湯及主菜，主菜之一的威靈頓牛柳配羊肚菌·黑松露汁；威靈頓牛柳是大廚Kenji的拿手招牌菜，必試之菜。以金黃酥皮加上巴馬火腿及菇菌碎，再包牛柳原個焗製原個上。由於是即點即焗而非整份焗好後才再分上，這樣子能保證食客品嘗到最新鮮熱辣又香脆的酥皮牛柳。

主菜還有龍蝦及自家製龍蝦雲吞·配甲殼海鮮汁；龍蝦雲吞餡料是以鮮蝦膠配龍蝦肉，另外甲殼海鮮汁，則由多種甲殼海鮮長時間熬製而成。

而咖啡香料醃羊架·配摩洛哥紅辣醬則採用紐西蘭羊架配以咖啡及多種香料醃製，而摩洛哥紅辣椒醬是大廚自家調配，味道比較適合亞洲人口味。

芝士或甜品包括精選芝士碟及法式焦糖燉蛋，還有精緻小食的煎鵝肝配梨果醬·醋啫喱；香煎鵝肝配上自家調配的梨子果醬及白醋啫喱，味道酸酸甜甜正好減少鵝肝的油膩感覺，三者味道相當配搭。

Taste All Pâté

地址：堅尼地城厚和街6-18號滿發大廈地下E 鋪

訂座電話：9650 8532

營業時間：

星期一休息

星期二至日及公眾假期1200-1430、1800-2200