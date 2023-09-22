拍節目遊首爾　鄭裕玲為了人氣男團而破戒

鄭裕玲於HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》中與應智越(細貓)玩轉歐亞，昨晚一集中，二人同遊首爾，更到訪延南洞的「櫻花屋」，這間咖啡店建於1973年，本來是一間民居，但不少居民特意到屋旁盛放的櫻花樹下打卡，屋主索性改建為店舖。櫻花屋保留了韓式洋房舊建築、傢俱，別具特色。細貓又帶嘟姐到潮流勝地弘大，當然少不了影貼紙相，又一試今期流行的「四格漫畫店」，由畫師根據二人的貼紙相，即場描繪出有故事的漫畫。

來到期待已久的環節，二人探訪人氣韓國男團AB6IX，成員包括金東賢、李大輝、田雄、朴佑鎮，各成員都表示對香港印象深刻，特別是粉絲們非常熱情投入，會努力練習，期待再與香港粉絲見面。金東賢又向嘟姐介紹他們的歌曲《Loser》，四人更即場清唱一段，嘟姐大讚好聽，有如「天使的聲音」。

AB6IX四位成員又介紹韓國至愛零食給嘟姐，金東賢、李大輝最愛的是朱古力餅乾及藥果餅乾，而田雄、朴佑鎮最愛的分別是薯條、薯片。不過嘟姐自爆已經20多年沒有食零食，狠狠拒絕表示「無一款想試」，但為了AB6IX亦破戒小嘗幾口，笑指「今日真係畀足面！」他們又到練舞場地，細貓曾經在韓國當練習生，當然要一展實力。細貓與AB6IX成員一起排練，極速學習一小段就在嘟姐面前表演。