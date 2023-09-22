CMHK推出本地5G手機券組合　買 iPhone 15 系列激減高達$3,000

【特約報道】iPhone 15 系列剛於上周五正式接受預訂，未知果粉們搶不搶到呢？若然搶不到都唔使灰心，皆因透過中國移動香港(CMHK)一樣可以率先買到這部年度旗艦機！CMHK即日起發售 iPhone 15 系列，包括 iPhone 15 、 iPhone 15 Plus 、 iPhone 15 Pro 及 iPhone 15 Pro Max ，並破天荒呈獻5G手機券優惠組合*，優惠金額高達$3,000，非常吸引，讓廣大用戶輕鬆體驗嶄新通訊科技。

CMHK手機券折扣高達$3,000 兼享2GB中國內地及澳門數據

為配合全新 iPhone 隆重登場，CMHK除了提供多元化服務計劃，更推出驚喜上台優惠。客戶凡於優惠期內選用CMHK指定5G手機券優惠組合*，搭配任何一款 iPhone 15 系列手機，即可獲贈價值$3,000的5G手機折扣，以建議零售價$9,399的 iPhone 15 Pro 256GB 為例，使用$3,000 5G手機折扣後出機只需$6,399，非常吸引！

整個本地5G手機券優惠組合*的服務全期費用僅為$5,980，客戶只需一次性繳交全期費用並簽約24個月，每月便可享100GB 5G本地數據及無限任用本地通話分鐘，合約期內再豁免$18行政費。客戶更可晉身優越會，盡享專屬禮遇。特別一提，為配合港人北上消閒用膳熱潮，選用此優惠組合每月額外獲贈2GB中國內地及澳門漫遊數據，讓大家無憂無慮縱橫暢遊大灣區。

客戶亦可考慮使用指定渣打銀行、滙豐銀行、恒生銀行、星展銀行信用卡參與 iPhone for Life 計劃購買全新 iPhone 15 系列，以靈活供款方案出機。以建議零售價$8,599的 iPhone 15 Pro 128GB 為例，扣減CMHK $3,000手機券後，以免息分期33個月供款計算，客戶可以特低月供機價＄170^及「回購價值保證」出機。「回購價值保證」指客戶在供款 24 個月之後的 30 日內，可選擇即時把 iPhone 退回 CMHK，以「回購價值保證」抵銷分期餘額，之後的 9 期尾數毋須再供，並可選擇以優惠價升級至最新 iPhone 。客戶亦可選擇保留現有 iPhone ，繼續以月供形式繳付餘額（相等於回購價值的款項）。

CMHK 5G頻譜最多 網絡領先市場

經CMHK入手 iPhone 15 系列不但優惠多多，還可享有絕佳的5G網絡體驗。CMHK作為香港擁有最多5G頻譜的營運商#，包括擁有最多被譽為「5G黃金頻段」的3.5GHz頻譜數量，更是目前香港唯一投得3.3GHz（3380-3400 MHz）及3.5GHz（3400-3460 MHz）連續頻寬頻譜的5G網絡營運商，能夠靈活分配3.3GHz及3.5GHz頻譜提升網絡容量，提供極速5G網絡。當中本地市區覆蓋率達99%，無論去到香港任何區域，均可享受CMHK 5G的網絡優勢。

註：

*客戶需於2023年12月31日或之前成功登記指定5G本地手機券優惠組合。客戶可於承諾使用服務期內使用此優惠到門市購買指定手機。使用此優惠時，可享指定 iPhone 手機$3,000折扣，以建議零售價計算。每名成功申請優惠的客戶只可享此5G手機折扣一次。5G手機折扣不能兌換現金、退款或以任何形式找贖，亦不可轉讓或轉售。除特別註明外，不可與其他5G手機獎賞、旗艦手機上台額外折扣優惠、5G服務計劃購機服務或其他新上台手機優惠同時使用。除以上手機券優惠組合外，CMHK另有其它免預繳 iPhone 月費計劃可供客戶選購。手機視乎供貨情況而定。

^ iPhone for Life 特低月供機價是以 iPhone 15 Pro 128GB 建議零售價$8,599扣減$3,000手機券後，以免息分期33個月供款計算。