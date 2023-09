糕點茶湯　應節不可少

每逢過節,總會有大堆頭的食品推出,中秋除了送月餅,其實亦有好多選擇,尤其去親友家,鬆脆的烘焙糕點、消滯的茶湯絕不可少,預備定一些在家宴客,又或用來送禮,最是得體。

寶島蛋黃酥

去台灣,大家可能集中買鳳梨酥又或太陽餅,其實當地還有很多人氣糕點。HUA Patisserie在這個中秋,推出全新的期間限定28天熟成蛋黃酥中秋禮盒,鹹蛋黃經過28日古法紅土釀製熟成,配合法國AOP烏豆沙餡,味道濃郁,入口香甜飽滿,質感鬆脆。禮盒由香港插畫家設計,更加吸引。其他還有金黃映月雙禮盒、茉莉香橙鳳梨酥、黑糖奶皇酥和鹽花香草籽等口味選擇。

蛋卷陪賞月

來到中秋,晚上賞月祝賀人月團圓很有意境。創意灌餡蛋卷品牌青鳥旅行於現時至2024年2月19日尖沙咀開設期間限定店,更乘時推出中秋限定的漫步星瀚禮盒,盒子以一片奇幻夜空作主調,以油畫和水彩風味呈玉兔在星月和雲海中嬉戲的風景,內裏有原味肉鬆、花生粒粒等不同口味蛋卷,以及新出的夾餡、香辣芝士和濃醇黑巧蝴蝶酥等配搭。

鮮製核桃酥

對於新鮮即製的美食,大家總會覺得最好吃。本地手工糕點品牌Mille由現至11月中在中環開設期間限定店,每日都有新鮮限的香脆核桃千層餅,今個中秋,品牌特別推出「Fly me to the Moon中秋四重奏千層餅」,內有原味、開心果、金芝麻和新研發的荔枝玫瑰紅茶4款口味,只於現時至9月30日供應,最開心品牌每朝早上6時開始焗製成品,保證日日新鮮。

將泰式奶茶吃落肚

香甜富茶味的泰式奶茶,在夏天來一口,消暑清涼。台灣品牌WA!COOKIES除在屯門開設期間限定店,可選擇期間限定的新款泰式奶茶口味曲奇,品牌還在中秋推出「月之探秘‧滿心映月」中秋限定禮盒,盒子以圓形代表團圓,配寓意花開富貴的花紋圖案,和如月圓造型的扭紋轉圈圈曲奇相襯,最好不過。「團圓分享有香濃朱古力、原味焦糖牛油和小山園重抹茶口味,「送禮必選」有香濃朱古力配深焙咖啡口味,至於「經典茶系」以小山園重抹茶和伯爵茶拿鐵相配對。

高質靚茶

過時過節,不經意就會吃得過量,適時來杯茶湯舒服消滯。福茗堂近日推出花果香氣濃郁的武夷大紅袍,這款茶中狀元被喻為岩茶之王,有香、清、甘、活的茶韻。同時間,品牌推出中秋禮盒套裝,以普洱和鐵觀音做主角,2款茶湯茶味濃厚,可解油解膩,用來配月餅最好不過,想視覺效果更佳,不妨選擇品牌因應今個秋冬和宜興陶藝名家合作推出的紫砂壼系列,與景德鎮藝術家合作的手繪瓷器茶具系列,以及和龍泉窰合作的青瓷系列茶具,品茶更開心。

方便茶囊

想喝茶但對泡茶之方不精通,一定有靚茶飲。TEA CHÂTEAU今年推出中秋月兔茶囊禮盒,盒子以月兔作設計,王牌桂花烏龍花香郁,適合配奶黃月餅。陳皮普洱以陳年新會大紅柑皮配雲南熟普,適合配蓮蓉月。現時於門市選擇購3條茶囊有95折,選購9條茶囊有9折,12條則送木環杯或茶葉圖案杯。