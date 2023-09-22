Sophie Turner透過法庭下令前夫Joe Jonas交還女兒

美國兄弟班組合The Jonas Brothers成員Joe Jonas上月驚傳與《權力遊戲》（Game of Thrones）英國女星Sophie Turner婚變，而本月初Joe單方面向法庭申請離婚。Joe事後被傳媒多次影到獨自湊兩名女兒外出，Sophie就被爆沒有盡母職在英國攬仔夜蒲，而昨日Sophie反擊向紐約法院遞交文件企圖想帶兩女兒回英國，要求前夫「立即歸還被錯誤帶走或錯誤扣留的兒童」。

據知她希望藉官司向前夫拿回兩個小孩的護照，好讓她們返回英國與她一起。而文件中她更表示自己對離婚不知情，直至4日後從媒體的報道才發現自己「被離婚」。她的律師聲稱她們去年聖誕已決定英國作為永久的住所，並開始為3歲大女Willa於當地搵學校，而今年4月時她們已由邁阿密搬往英國居住，因此她帶女兒回英國是理所當然的事。而她於上周日（17日）在紐約與Joe見面時討論過帶小孩回英國的計畫，但遭擁有女兒護照的Joe反對，不想把護照交出來，也拒絕讓小孩跟她一起返英國。

不過消息傳出後，Joe即透過發言人回應前妻的官司，並反駁指她一早已知道他要離婚。至於上周日見面一事，Joe表示雙方已經達成了諒解，他們會共同努力，實現友好的共同撫養環境。最後他強調目前Sophie與兩女兒一起在紐約，昨日她與大女就被傳媒影到笑晒外出。