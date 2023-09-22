Concept CLA Class淨碳中和　未來之星

新發表的Concept CLA Class，配備時尚三角星設計LED頭尾燈組，分別由一條往兩側車門延伸的環繞式燈帶貫穿，亮眼之極。（互聯網）

繼去年Vision EQXX之後，早前Mercedes-Benz為車迷帶來另一未來純電概念車Concept CLA Class。不僅配備新開發的MB.OS系統，更採用搭配高效MB.EDU電子驅動元件的全新MMA純電模組化平台，為實現廠方「Ambition 2039」淨碳中和的未來鋪路。同場預告此MMA平台將應用於未來入門級純電車系上，並將提供一款四門Coupé、一款五門Shooting Brake及兩款SUV車型，教人期待。

MMA模組化平台架構

Concept CLA Class建基於全新MMA模組化平台架構，高度集成稀土含量接近0%的175kW電馬達、兩速波箱、碳化矽逆變器，以及高能量密度且體積細小的氧化矽陽極電池等新開發高效MB.EDU電子驅動元件，長途駕駛時由電池傳至車輪的能源效率高達93%，成就12kWh/100km特低耗電量及逾750km（WLTP）續航里程。值得一提，此新型MMA電力驅動系統屬淨碳中和製造，有助減少整體二氧化碳排放達40%以上。另搭載800V高壓充電系統，支援250kW高功率直流快速充電，只需15分鐘便可補充400km續航力。並兼容雙向充電，可作V2H及V2G為家居或電網供電。

由頭到尾「星」影處處

概念車擁有標誌性「鯊魚鼻」前傾車頭、大輪拱、寬輪距及肌感肩部和尾部，GT車身輪廓線條清晰，動感十足。車上「星」影處處，當中密封式數碼化發光動畫面罩，中央配上大三角星廠徽，並於周邊布滿發光立體三角星。全新LED頭尾燈組，亦採用時尚三角星設計，並分別由一條往兩側車門延伸的環繞式燈帶貫穿。這些燈組皆屬低能耗LED，並採用創新材料製成，在沒有亮着時，會呈現鏡面般的鍍鉻外觀，貴氣時尚。還有由前排一直伸延至車尾的玻璃幕頂，同樣布滿發光的動畫星形圖案，不僅為外觀帶來精緻感，同時為車廂營造出優雅氣派。配以獨特設計的空氣動力學21吋輪圈，星形圖案徹底地由頭頂滲到落腳趾尾。

環保奢華駕乘體驗

4座布局的車廂集簡約優雅與前衞時尚於一身，配備融入高效mini-LED技術和沉浸式3D圖像技術的MBUX Superscreen，以及全新MB.OS系統，藉嶄新數碼化科技帶來更上一層的個性化奢華駕乘體驗。以一體式鋁框包邊的MBUX Superscreen，兩側是一對設有中央小屏幕的數碼化虛擬風口，車廂溫度可透過轉動鋁製外環來調節。至於實際通風口巧妙地藏於屏幕後的粗直柵鍍鉻錶台內，別具特色。其他賣點還有大量可持續內飾物料，例如座椅及門板以標誌性月桂花環圖案壓花Nappa皮革包覆，創新紙飾採用植物鞣劑加工，門板下部袋口式儲物位則以高強度、通過生物技術的純素絲質織物包覆。