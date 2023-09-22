黃翠如自爆同蕭正楠開聯名戶口：財政透明冇私己錢

藝人洪永城（Tony）與黃翠如（Priscilla）今日（22日）出席銀行活動，分享理財心得。Tony受訪時笑言曾被玄學師傅批命，指他是「無門夾萬」，以往經常會買些無謂東西，自有了家庭後便不同了：「有咗小朋友責任唔同咗，依家會有長遠計劃，每個月出糧會放喺阿女嘅教育户口。」身旁Priscilla則笑言與老公蕭正楠也是不善投資，只會將錢放在銀行户口：「朋友都叫我哋起碼要做定期，依家就做咗定期，諗住將來退休就攞啲錢嚟環遊世界。」她甜絲絲表示一直也很希望有個聯名戶口，婚後終於願望成真：「我哋兩個財政好透明，冇私己錢，每個月佢出糧畀家用我，會特登去攞現金，返到屋企交畀我我會放返1、2千蚊喺佢手，話係零用錢。」

談到二人很久未有合作拍節目，Priscilla指Tony現時忙拍劇，Tony即笑言：「我拍劇好正常，爭騷嘛！」他近期正忙與馬國明等於機場拍攝新劇，有網民將之與經典劇集《衝上雲霄》系列作比較，他直言今次與《衝》完全無關，故不能作比較。至於Priscilla就表示對工作隨緣：「公司工作都係佛系，其實我咁多年都係咁，隨緣，有老公努力搵錢。」