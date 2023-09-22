曾與白頭型男李察基爾結婚　仙蒂解釋婚姻失敗之謎

美國超模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）擁有一個美滿家庭，一家四口相親相愛樂也融融。早於90年代初，仙蒂曾與荷里活首席型佬李察基爾（Richard Gere）拍拖兼結婚！

雖然仙蒂與李察已離婚接近30年，但她最近於Apple TV+新紀錄片集《超模傳奇》（The Super Models）重提與李察的婚姻。當時年僅22歲的仙蒂與比她大17年的李察認識，並於1991年拉埋天窗。仙蒂於訪問中表示當時年紀太少：「喺那段關係嘅初時，當你係一個年輕女子時，你會隨波逐流：『你鍾意棒球？我都鍾意棒球。你投入西藏佛教咩？我都應該有興趣。我會嘗試去（投入）。』你願意圍繞你所愛嘅人嚟塑造自己。」仙蒂更表示於那段婚姻期間，她將自己遠離時裝界開始掌控其他職業機會。他年紀較大，所以我就好似喺一個唔同嘅圈子裡，唔再做一啲時尚嘅嘢。」

仙蒂與李察的婚姻最終只能維持4年，直至1995年離婚。3年後，仙蒂與前模特兒商人Rande Gerber結婚，並育有一子一女，其中女兒Kaia Gerber更接父母棒成為成功的模特兒。