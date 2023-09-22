SmarTone正式開售iPhone 15系列　星級客戶搶飲「頭啖湯」

【營業資訊】SmarTone今日正式發售全新iPhone 15系列，行政總裁劉若虹女士聯同一眾SmarTone管理層今早八時於中環IFC門市與店員一同倒數，慶祝年度新機開售。SmarTone客戶及星 級客戶均親臨門市搶先出機、優先體驗全球矚目新機。

SmarTone長期客戶兼果粉周先生，今年成功搶得「頭啖湯」，成為SmarTone IFC分店的首批出機顧客，購入iPhone 15 Pro Max（1TB，原色鈦金屬）一部及iPhone 15 Pro（1TB，藍色鈦金屬）一部並享88折機價優惠，並額外加送USB-C快速充電器。周先生大讚全新「SmarT Pass早鳥計劃」幫到手，現有客戶可享額外出機名額，於開賣首日優先入手兩部心水型號。為答謝他的長期支持，SmarTone特意送上iPhone 15系列精選配件套裝（價值高達$746），包括手機保護殼、屏幕保護貼及精選手機配件。

此外，星級客戶包括著名司儀及節目主持人方健儀、藝人麥美恩、著名排舞師麥秋成、百萬人氣YouTuber「點Cook Guide」馬田、香港長跑運動員陳家豪以及專業攝影師劉健生，今早亦親臨SmarTone IFC門市搶先出機，由SmarTone服務專員協助他們即時開箱新iPhone，盡顯貼心。

憑SmarT Pass於SmarTone訂購iPhone 15系列的顧客，已陸續收到SMS或電郵通知前往門市出機，客戶亦可於smartone.com即時訂購。SmarTone現有及新客戶只須選用同一指定5G月費計劃，即享iPhone 15系列低至88折機價優惠，以及獨家貼心出機禮遇。全新iPhone 15系列配合SmarTone 5G優質網絡，盡享穩定流暢的5G上網體驗。

有關服務計劃詳情，請參閱瀏覽smartone.com/hk/iphone15。