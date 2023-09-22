本日日本：迪士尼100周年Suica卡　粉絲必買

如果你經常到日本自遊行，那一定會擁有俗稱西瓜卡的「Suica卡」，雖然西瓜卡所屬公司JR東日本已宣布暫停發售未記名的實體卡，但適逢迪士尼100周年紀念，即日起於官網「JRE MALL」可預購一套共6款不同角色的Suica卡，分別有米奇、《海洋奇緣》莫娜、鐵甲奇俠、《星球大戰》尤達大師、《反斗奇兵》胡迪及《魔雪奇緣》艾莎，並連精美的框架供展示。除了米奇款之外其餘均不可單獨購買，而且使用期限僅至2024年6月30日，若入面仍有餘額也不能退款，只可作為收藏。不過相信對於粉絲來說，收藏的價值大於一切。至於可單獨購買的米奇款，也附送漂亮的收藏盒，使用期限一樣是2024年6月30日，如果只喜歡米奇的話可考慮入手這款。另外還有兩款印上了米奇米妮、公主系列、Pixar系列、Marvel系列、星球大戰等圖案的迪士尼角色Suica卡，有直橫兩款圖案，並附上銀灰色皮質收納盒，同樣每人限購5套，限量1,000套，喜歡的粉絲不要猶豫了。此外，今次JR東日本還推出共20款的「Disney100」紀念車票，實際乘車時也可使用，更包括東京、新宿、涉谷、池袋、濱松町、橫濱、青森、藏王、仙台、盛岡10個車站，每個車站都有2種款式，購買之後會附送收藏集，方便粉絲們細味迪士尼的各個角色。