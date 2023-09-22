炎明熹畢業旅行　登機證揭示真名已改王爖熹

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）出道僅2年，已成為吸金小天后，之前她更參加無綫與內地的合拍節目《聲生不息》，開拓了內地市場，人氣爆燈，實行中港兩地走搵真銀。雖然Gigi的歌唱事業發展不俗，但她亦沒有放棄學業，早前更升讀香港理工大學心儀科目Scheme in Fashion。

日前，有報道指她將真名王佳恩改為王爖熹，Gigi曾表示有師傅指她五行欠火，所以改藝名炎明熹有助星途，現時連真名「爖」及「熹」字也有「火」字傍身，如虎添翼！

有眼利的讀者向本報爆料，指之前她與同學去畢業旅行的短片中，手上持着的登機證亦已顯示了姓名。片中的Gigi相當貼地，與同學仔就如平時的學生妹一樣，邊行邊說笑，期間她們更不時將手上的登機證弄跌，相當論盡。這條片Gigi由發出，由姑丈幫她推行李，送她出門，之後坐巴士到機場，甚至上到飛機吃飛機餐的過程都有拍攝入內，完全表現出女孩去旅行的興奮心情。

3位少女去到台灣入到酒店房，相當醒目，第一時間就地氈式檢查有沒有針孔攝錄機，Gigi由門鎖到廁所入面的燈、花曬、鏡及牆仔都仔細檢查。她亦發現房間的煙味很重，即時找來酒店員工為她們安排一個臭氧機，這麼小心，相信姑丈都好放心。