黃竣鋒劫後一年　面貌奇迹復原全靠呢個人...

2012年參加《亞洲先生競選》奪得季軍的黃竣鋒（Jason），去年8月底於吳志雄在深圳開設的餐廳內遇襲，被斬至面皮剝落、左手及左腰嚴重受傷險喪命，事隔一年，黃竣鋒猶有餘悸，接受東網獨家專訪，直言陰影仍在：「依家去到啲人多嘅地方，個心都會好唔舒服，個心成日諗會唔會突然有人撲埋嚟。」

隨着案件早前宣判，當日的斬人片段，亦終極曝光，Jason當日與吳志雄齊齊步出餐廳，行去另一間食店時，兇徒拿着菜刀撲向Jason狂斬，吳志雄見狀與其他同行人士，即上前制服兇徒，奈何Jason已身受重傷，他憶述被斬後情況：「我入番餐廳，因為成塊面皮已經劈開咗，之前同枱嘅女仔一見到我即刻大叫走入廁所，因為啲血不斷咁流，我叫人畀啲冰我，攝係面皮下面，但都唔能夠止血，當時真係好混亂。」

由於疫情關係，Jason入院過程相當轉折，幸最後都遇到一個好醫生，手術做得非常仔細，但由於面部嚴重受創，面皮大幅跌下來，Jason直言拆紗布一刻，都非常擔心，他謂：「好驚變晒形，但又安慰自己，韓國應該可以整番好，叫自己唔好咁擔心。」結果，傷勢比預期好，令Jason鬆一口氣，不過，臉上一大條「蜈蚓疤」，依然相當嚇人，要妥善處理，在Jason受傷後，第一時間送上5萬元救命金的古天樂（古仔），在此刻再度出手，介紹了香港知名醫學美容醫生給他，回港後亦立即接受一連串磨皮以及激光治療：「一直以嚟都好感激古天樂，返到嚟佢仲介紹醫生畀我，呢一年，我接受咗超過12次磨皮、激光手術，臉上疤痕復原八成以上。」Jason還指古仔本來想幫他找數，但他堅拒，之後慢慢康復，古仔亦安排工作給他，着他於電影《守闕者》中客串，令Jason十分感動。

自遇上人生大劫，令Jason看盡人情冷暖，除了獲得古仔幫助，被斬當日同場的吳志雄以及朱永棠，都有不時送上問候，不過，因Jason初初受傷時，曾一度謠言滿天飛，其中有傳他因「溝女」惹禍，得罪江湖中人，令同場某些人立即跟他割席，一夜間形同陌路，使Jason感嘆不已，由於之前案件仍在審理，他不能說太多，只好安慰自己清者自清，直至案件今年4月審結，無故施襲兇徒被判故意殺人罪，判處有期徒刑10年，才還黃竣鋒一個清白，對於兇徒之判刑，Jason直言：「故意殺人罪判10年，真係有啲輕，但我唔想再喺呢件事上糾纏，一切由他過去，就此完結。」