陳健安有信心挑戰跑樓梯　林泳淘嘆男人唔好信

歌手陳健安（安仔）與前「東張女神」林泳淘今日（22日）以嘉賓身份出席慈善活動記者會，介紹稍後舉行的跑樓梯活動。面上貼了膠布的安仔，透露只是乘車時因車輛突然急煞，面頰不慎撞到車廂而擦損，又表示早前因要為《全民造星》作導師故沒時間操練，近排已開始復操，有信心挑戰跑樓梯活動。另他表示早前相約中學同學回母校，有同學提議一起唱校歌：「我完全記得晒啲歌詞，啲回憶返晒嚟，老師仲話未聽過啲學生唱得咁大聲。」問到學生時代是否乖學生？他笑言：「老師話我奀皮，唔係壞，我嗰陣好鍾意上堂搞氣氛等大家開心，最後畀老師罰抄。」

至於林泳淘今次以藝術家身份參與活動，將會與小朋一起繪畫，她表示近年主力做藝術工作，早前更開了慈善畫展，將收益捐贈予有需要人士。她表示為HOY TV拍攝的全新節目《東呃西騙》將於晚上10點播出，問到自己有否被騙經驗？她笑言就是被老公騙了娶回家：「結婚前講到好好、點樣照顧你，結婚之後唔同晒，男人都係唔好信，哈哈！」她表示其實也不是甚麼大問題，多數是因生活上的小事或家務而鬧交，不過她指老公也很識做，每次向他投訴完他以後就會多加留意。