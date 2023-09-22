JPEX案︱七仙羽自爆曾獲邀拍廣告：我非常好彩

玄學家七仙羽今晚（22日）現身電影《封神第一部》首映，提到JPEX風波，她透露該平台之前也有邀她拍廣告，但她未有接受，因此免受牽連：「我非常好彩，我避過好多難，因為我日日唸經會感應到有唔妥，好多人出事我都冇事。之前有樓盤搵咗好多風水師去講，我推咗，後來個樓盤出事，啲人鬧嗰啲風水師。」

她又指最近為HOT TV拍攝節目《東呃西騙》，內容都是關於騙案：「其中收到好多藝人投訴有平台盜用佢哋嘅肖像放喺唔同地方賣廣告，根本唔知個平台合唔合法。」她稱有不少人利用其名字及肖樣開投資群組騙財：「有幾百個群組，我一投訴佢哋就癲，再開多幾十個，話我我免費教人投資，我係唔會開呢啲群組，有個人被騙之後嚟佛堂搵我，話投資咗平台攞唔番啲錢。我推咗好多工作去拍《東呃西騙》就係提醒大家唔好上當，依家好多詐騙集團。（有冇人叫你投資？）好多，我唔會上當，我唔會網上投資，因為好多係呃人，我唔會放錢去平台。」

另外，問到會否幫受JPEX風波影響的林作化解？她表示：「我日日有幫佢唸經，雖然好多人唔鍾意佢，我同阿媽有交情，加上同佢拍過節目係一個緣分，我要愛眾生，我唸好多經畀佢，希望佢冇事，其他人希望佢有事，你睇吓網上啲評論，得我一個苦苦獨撐佢，我一個對幾百萬人。」

白雲與JPEX完全無關

同場有藝人白雲，該片導演烏爾善及演員此沙也有現身，講到JPEX事件，白雲稱跟自己完全無關：「我冇投資，我只會投資喺自己身上，我有搞潛水學校，除咗教美人魚泳術之外，仲會教人喺水入面跳舞，我剛剛喺三亞搞咗個美人魚比賽。（依家主力內地發展？）因為疫情期間內地嘅潛水同美人魚泳術發展得好快好好，所以喺嗰邊搞，但演藝都係香港。」

提到離婚一事，白雲稱已經是兩年前事，問她現時有否拍拖？她說：「冇拍拖，我拍拖會講，因為我鍾意高調放閃，鍾意拖個靚仔喺隔離。（有冇人追？）有但唔啱，可能我嘅性格『掘』啲，我太有殺氣，好似之前發生過Me Too事件喺我身上，我係會還手。」至於她最近在社交網上載完相片又刪除，被指是走光相，她澄清：「唔係走光，我係刻意放咗張相再刪除，我問粉絲有冇儲存，呢個係同粉絲之間互動。（會唔會再出寫真？）我想，要睇機會，紙本寫真好難，但電子寫真又好易畀人截圖放上網。不過我真係想出多本，我手上有20幾本，好多人想要，我唔捨得畀，因為可能到90歲有人想睇嘅時候，我就可以送佢哋。」