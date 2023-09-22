愈鬧愈起勁　床上大火併

有人受軟唔受硬，但係亦人偏愛被人嚴厲對待，唔鬧過佢都唔得精神！好似日本AV界嘅「叱責系列」咁，當中嘅男主角對上床冇晒興趣，但係畀女主角鬧完一餐之後，卻變到慾火高漲兼雄風大振，原來被人鬧都可以激發戰鬥力！

回復鬥志

喺片廠癡女天堂出品嘅《放蕩的護士把我寵壞了》中，俊介因受傷而住院一段日子，不過佢好番之後仍然唔肯出院，原來係失去自信，於是巨乳女護士藤森里穂幫佢回復鬥志，趁佢熟睡嘅時候提供口舌服務，然而俊介仲係唔多願郁，里穗便開口大罵佢無出息，令俊介怒火中燒之餘仲慾火上升，一於起身同里穗嚟個床上激戰，而里穗為咗令自己更能感受到強烈快感，一邊交歡一邊繼續鬧！

如狼似虎

由WANZ推出嘅《被迫從晚上到早上一直宣洩》，講述低層白領次郎陪同女上司森澤佳奈出席宴會，點知佳奈飲到醉醺醺又唔願走，搞到尾班車都走埋，兩人惟有去酒店過夜。原來佳奈一早對次郎嗒糖，一入到房就如狼似虎咁擒住對方，次郎本來想拒絕，但係佳奈卻以上司身份下命令，只好乖乖服從。而過程中佳奈繼續大鬧，激發起次郎嘅雄風，仲成功梅開二度。

簡評

有好多人真係唔可以對佢太好，一定要鬧過佢先會清醒！而今日為大家介紹嘅「叱責系列」當中，班男人就係要被靚女鬧完先會雄風振作！喺3部作品中，本仙最鍾意藤森里穂主演嘅《放蕩的護士把我寵壞了》，原因係里穂真係愈睇愈索，而且床技高超又熟練，仲有佢對住男主角嘅時候，除咗表現放蕩，仲有一種「愛之深、責之切」嘅感覺，令人睇得興奮又窩心！