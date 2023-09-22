保錡搵衛詩雅拍MV自肥：我好鍾意睇佢做戲

男子組合ERROR成員保錡今日（22日）推出新歌《黑貓》，以黑貓比喻帶刺愛情，回歸情歌懷抱，他很感謝公司持開放態度，讓他自由創作：「公司好open，出咩主題都畀我自己選擇。」MV特意找來衛詩雅、胡子彤及Sica（何洛瑤）參與演員，全都是他私心想邀請的藝人，他說：「睇過好多衛詩雅嘅戲，佢喺《紮職》演得好好，我好鍾意，好想拍到咁嘅劇情，所以MV都有少少似《紮職》。之前有同佢喺網上頻道合作，嗰陣有問過佢可唔可以幫我拍MV，好難得佢應承咗，因為佢好少幫人拍MV，今次答應我，我好感動，令成個MV好有電影感。」

胡子彤是電影演員，曾參與《ERROR暑期自作業》演出，兩人相識多時，他說：「子彤同衛詩雅係好專業嘅演員，有佢哋帶動，我可以好投入去演落去，令到我嘅演技都好咗好多。好似呢次搵子彤做反派，嗰場打戲係要一Shot就做到，我一被撥紅油就要演到，子彤嘅演技，令我真係一Take過就做到導演要求。」至於Sica是飾演一位唔見了貓咪的主人，保錡說：「好希望我同我嘅好細妹Sica可以愈嚟愈勁，所以今次MV都有搵佢參與。」

不過今次拍攝充滿阻滯，遇上黑雨，拍攝地水浸，而他的檔期排得滿滿的，接住又要飛到台灣拍攝團綜，所以他特意再抽空回港補拍MV，結果因為休息不足而病倒，他說：「係好頻撲，結果病咗，但係好好嘅經驗，知道人冇得死頂，一定要有足夠休息，24個鐘用晒嚟做嘢以為頂得順，其實係頂唔順。」

今次MV有很多彩蛋，他選擇在大埔拍攝，又彈琴獻技：「成個MV喺大埔拍，因為想令到更多人知道大埔呢個地方係好靚，好多好幽美嘅地方。另外，我一路冇試過彈琴畀觀眾睇，其實我好細個已學，唔係超級叻，但都想喺MV加入彈琴呢啲元素。」