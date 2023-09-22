Anson Lo被揭私隱　反擊爆Edan陋習

人氣男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、韓國女神李聖經及台灣男性林柏宏等，今晚（22日）現身中環出席時裝品牌活動，吸引過百粉絲到場支持。Anson Lo表示昨晚剛為新歌MV完成拍攝：「拍咗一個凌晨，10月4日會推出。」MRROR 12子稍後將出發往澳洲拍攝團綜，他表示出發前要先完成手頭上一大堆工作：「自己嘅歌、團歌、排舞、劇集主題曲同拍廣告。（唔使休息？）一星期7日每日有24小時嘛，我每日都瞓到6、7個鐘。」談到隊友Edan（呂爵安）於訪問中大爆他鼻鼾太大故不想與他同房，Anson Lo笑言自己已曾在社交網自爆過：「遺傳我爹哋，細個我媽咪已純成日投訴我哋。」他又大爆Edan陋習，指對方經常帶漏東西：「我都估佢會帶漏嘢，以往我都會帶多少少嘅，皮膚護理用品、牙膏、牙刷，唔係淨係為佢嘅，其他成員都有帶漏。」他讚Edan現已比以往進步，帶漏東西情況比以往少。另他又表示希望到時能跟Jeremy（李駿傑）同房，除了對方較整齊外，二人以往住得近，經常互到對方家中作客吃飯，故很有室友的感覺，又指已有心理準備被節目組整蠱：「瞓瞓吓畀人淋水、打開個篋。（Edan話驚要跳傘。）我想試吓喎，跳傘同笨豬跳，最驚係到時要我玩魚。」

談到他的新戲《釀魂》監製不開名抱怨有演員不幫忙宣傳，他表示有聽聞，但自己不是合適位置去評論誰對誰錯：「無論演員或歌手，每個藝人都有自己嘅做事方式，所以無論宣傳與否，都有自己嘅選擇。（有指係袁澧林？）我都不能夠確定，因為我都冇去問過，而件事都冇發酵。（你咁忙都跑到30場謝票。）嗰日係預咗畀大家，相見多啲神徒（粉絲暱稱）同觀眾，覺得謝票嘅最大目的係要親身答謝大家。」