【是日通勝】

農曆八月初九

癸卯年 辛酉月 甲申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：栽種、安葬、裁衣

忌：安床、置產、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：23、29、31

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：工作有發揮空間，易做出超乎想像的佳績。

金牛座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

雙子座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

巨蟹座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

獅子座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

處女座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

天秤座：忍讓要有個限度，有些做人原則需要堅持！

天蠍座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

人馬座：財運稍遜，做人勿太自私，要多為人設想。

山羊座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

水瓶座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

雙魚座：不滿現狀，與其怨天尤人，不如做好自己。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）虎 煩惱多

鼠：社交能力強，多與人交流易遇上貴人。

牛：桃花旺，可感受到另一半的細心體貼。

虎：是日沖煞，運勢低迷，麻煩接連發生。

兔：應酬多，花錢如流水，提防入不敷支。

龍：不妨約朋友聚一聚，可在笑聲中度過。

蛇：善用空閒時間培養興趣，可修心養性。

馬：心情不錯，抽空陪家人，可獲幸福感。

羊：單身者被愛神眷顧，易發現心儀目標。

猴：趁周末出外玩一天，有助帶來好運氣。

雞：財運欠佳，賺錢吃力，建議節約開支。

狗：心不在焉，做事效率低，容易得罪人。

豬：生活遇到難題，要提防小人伺機陷害。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

適合處女座的工作

處女座的人通常具有細緻、注重細節和組織能力，在職場上擁有許多適合的工作選擇。以下是一些適合處女座的工作類型：

1.行政助理或秘書：處女座的人善於組織和管理，對細節非常敏銳，能夠有效地協調日常業務，處理文件、安排會議和管理時間表。這些工作需要高度的紀律性和組織能力，非常適合處女座的人承擔。

2.會計師或財務分析師：處女座的人對數字和細節非常敏感，擁有良好的分析和解決問題的能力，能夠處理複雜的財務數據，並進行準確的記錄和分析。會計和財務領域需要高度的準確性和細致入微的工作態度，這正是處女座的人所擅長。

3.品質控制專員或測試工程師：處女座的人對於品質和細節非常講究，善於發現問題並解決它們。在品質控制和測試領域，他們可以確保產品符合標準和客戶的要求，並能夠進行細致入微的測試和分析。

4.編輯：處女座的人對於準確性和文法非常講究，擁有出色的文字處理和編輯能力，能夠識別錯誤、改善表達方式並提升內容質量。作為編輯或校對人員，他們能夠確保文本的準確性、一致性和流暢性。

最重要的是，處女座的人應該選擇真正熱愛並能夠激發潛力的工作，這樣便能夠充分發揮他們的組織能力、分析能力和細節意識，並在工作中取得成功和滿足感。