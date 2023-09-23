星玄︱陳靜拍新劇狂操晒腹肌　與同劇女演員獲封「四大女神」

今日係9月23日，農曆八月初九，亦係廿四節氣中嘅秋分，位於北半球嘅香港會開始日短夜長。今日適宜栽種、裁衣，最旺生肖係牛，屬牛嘅人桃花旺，可感受到另一半嘅細心體貼。「歌神」張學友就係屬牛，佢之前喺馬來西亞開演唱會，因為耳水不平衡而頭暈暈，喺台上面跣低咗，但佢依然堅持繼續表演，認真專業。但係就嚇親一班粉絲，休息過後嘅佢重踏舞台又唱又跳，已經回復最佳狀態，學友真係要小心身體，唔單止粉絲，老婆羅美薇都好緊張你，今日你桃花旺，不如休息吓同老婆過二人世界啦。

今日嘅幸運星係白羊座，工作會有發揮空間，容易做出超乎想像嘅佳績，陳靜（DaDa）就係白羊座，為咗拍新劇《家族榮耀之繼承者》，專登飛到馬來西亞，仲約埋同劇嘅王敏奕、陳瀅、余安安食飯合照，網民大讚佢哋係「四大女神」。向來都鍾意做運動嘅佢，仲喺當地約埋洪永城老婆梁諾妍，開工前去晨跑，着住灰色Sports Bra同瑜伽褲嘅DaDa非常養眼，S身形表露無遺，之後佢哋仲去咗健身室做Gym，大晒一舊舊腹肌，果然有料到，不過都有部分網民覺得DaDa操得太勁，搞到連傲人嘅36E上圍都唔見埋。不過DaDa你咁Fit人緣又好，要做出超乎想像嘅成績一定冇問難度，相信觀眾都好期待你喺新劇嘅演出。