李聖經迷你裙騷長腿　林柏宏收穫香港「老婆」：不敢相信！

韓國女神李聖經昨晚（22日）出席時裝活動，身穿性感迷你裙現身的她大騷白滑長腿，就連女粉絲也大呼「I love you」。已有6年未有來港的她，表示很掛念香港粉絲，期望未來能多些機會來跟大家見面。而向來穿搭時尚的她，被指是「行走時尚教科書」，她笑言大家太過獎了，表示平日最愛穿舒適衣服。問到能歌善舞又能演的她最喜歡甚麼工作？她指較喜歡演戲，希望能拍更多作品送給粉絲。談到拍《浪漫醫生金師傅》的趣事，她表示每次拍劇也很開心，與《浪》的所有的台前幕後也合作得很開心。另她表示喜歡香港美食，可惜今次行程緊湊，未有時間觀光。問到何時在港舉行粉絲見面會？早前完成亞洲粉絲巡迴見面會的她，表示希望下次有機會在香港舉行。

至於同場的台灣男星林柏宏，甫出場即引來女粉絲大叫「老公」，他笑言不敢相信，表示既害羞又開心。早前曾來港為主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》宣傳的他，稱已在香港粉絲、朋友和電影公司口中得知電影在港錄得近2千萬票房的好成績：「非常感恩，不敢相信這成績。」對於電影能代表台灣角逐第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，他表示相當榮幸，指電影笑中有淚，自己也很喜歡這部作品，談到可有信心獲獎？他説：「不敢想。（覺得是台灣之光？）導演在創作時很有愛，他帶領大家，創作也不是為了獎項，能夠去任何一個影展，是對團隊的肯定。」他透露其新劇《此時此刻》稍後會於線上平台播放：「是疫情下的愛情故事，在有點辛苦的社會氛圍下，為大家帶來溫暖和療愈。」另問他會否學點廣東話？他即以廣東話說：「少少啦，識聽唔識講。」