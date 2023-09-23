惠康致力回饋社會　長者優惠擴展至樂悠咭持有人　「食咗飯未」節日捐款加倍

【營業資訊】惠康服務香港市民78年，一直以客為先，致力回饋社會。今年，惠康擴展長者購物優惠至持樂悠咭人士，並於中秋前延續「食咗飯未」愛心米庫慈善行動的愛心加倍活動，讓全城一起為長者、無家者、低收入家庭提供糧食支援。

長者購物優惠擴至樂悠咭持有人多65萬港人受惠

惠康心繫社會，為答謝長者對社會的貢獻，自多年前已推出長者購物優惠，讓本地65歲或以上長者咭持有人尊享星期三購物優惠。日前，惠康已將此優惠擴展至60歲或以上樂悠咭持有人，預料全港多65萬人受惠。現凡持有長者咭或樂悠咭人士於星期三到惠康、Market Place、3hreesixty購買自家品牌，如Meadows、御品皇等超過1,500件貨品，即享9折優惠。

「食咗飯未」慈善行動中秋捐款加倍 你買一件惠康捐一件

除了回饋長者，惠康亦照顧到社會上不同層面的有需要人士，包括無家者、低收入家庭等。「食咗飯未」愛心米庫慈善行動是惠康支援社區的一個重要運動。行動希望凝聚更大的力量，讓更多人關心社會。計劃推出一年多，反應理想。秉持服務社會的宗旨，惠康再次於節日推出「加餸啦」活動，為有需要人士帶來溫暖。9月22日至28日期間，顧客每購買1公斤御品皇香米，惠康便會加碼一倍，捐出1港元。顧客凡購買以下御品皇產品，惠康更會以配對形式捐出一件：

• 御品皇鳳凰卷／蜂巢蛋卷150克

• 御品皇優質泰國茉莉香米5公斤

• 御品皇袋裝花菇150克

• 御品皇蠔皇海螺片425克

• 御品皇蟲草花80克

• 御品皇梅菜扣肉397克

• 御品皇午餐肉397克

所籌集的產品隨後會捐贈弱勢社群，令他們過一個美滿的中秋佳節。