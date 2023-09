藝人鄺文珣於社交網上戴短片,分享與囡囡炮製曲奇,給老公製造生日驚喜的過程,她留言:「我不常下廚,所以每次入廚房都會很混亂,雞手鴨腳,因此每次都好搞笑,會畀自己笑死。今次和大家分享一下和妹妹一起整Bday餅的快樂!」片段中兩母女跟足步驟,篩麵粉、打雞蛋似乎有板有眼,不過間中又大擺烏龍,笑聲不絕,最終成品雖然變了一家五口的「肥仔版」,但心意十足,相信她老公一定很滿意。網民亦紛紛畀心按讚,有粉絲搞笑留言:「So your husband's gonna eat the whole family for his bday?(你老公生日食晒全家?)」