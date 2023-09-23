沈震軒留鬚遭陳欣妍嫌棄　栢天男自爆被叔叔「拮」

藝人沈震軒（Sammy）熱愛健身，除與女友陳欣妍（Shirley）投資經營健身中心，早前他拍攝網上節目《操嘢VIP》分享健身心得，首集請來好友栢天男（Adam）做嘉賓，一起做健身，不過節目一開始，Sammy竟然帶Adam到連鎖式快餐店食burger薯條飲汽水，Adam問：「做gym可以食呢啲嘢㗎咩？」Sammy稱：「冇糖啲肌肉唔pump㗎！」二人邊食邊吹水，Sammy不諱言找Adam做嘉賓有一個原因，因為大家都有留鬚，Sammy稱過往很多導演或老闆都叫他剃鬚，因為想他演乖仔角色。Adam提出疑問：「乖唔可以有鬚咩？」Sammy立即附和，「係呢！點解乖唔可以有鬚呢？」

Sammy並分享他與女友關於鬍鬚的趣事，他表示女友喜歡他留鬚，但又嫌錫錫時被他鬚根「拮親」，他稱：「女友話鍾意我錫佢時冇鬚，但又唔想我剃晒啲鬚，哈哈！」Adam憶述小時有位叔叔，經常用鬚根「拮」他作戲弄，他長大後留了鬚，終於可以「回敬」Uncle。Sammy即大笑：「我唔想有呢個畫面呀！觀眾會話我聽咗啲咩？我睇咗啲咩？」

Sammy對留鬚話題很感興趣，突然忽發奇想提議做街訪，訪問街坊是否喜歡男仔留鬚，結果女仕們意見各佔一半，期間遇上粉絲，粉絲即調戲他們說：「好似你哋咁靚仔就緊係可以留鬚啦！」認同顏值高的人才可以留鬚，Sammy聞言即飄飄然，笑言：「講出個重點來。」不過受訪的女仕都將靚仔一票投給Adam，Adam最後以三比一票數勝Sammy。