【IB攻略】如何撰寫一篇無懈可擊的Personal Statement？

在大學申請過程中，Personal Statement（個人陳述）扮演着關鍵的角色。它提供了一個機會，讓你向大學招生委員會展示你的獨特價值、個人成就和學術目標。然而，要撰寫一篇引人入勝且無懈可擊的Personal Statement卻不是一件容易的事。以下，我們將提供一些策略和建議，以幫助你撰寫一篇卓越的Personal Statement，從而提高入讀理想大學的機會。

在開始撰寫Personal Statement之前，你需要深入了解你所申請的大學，包括它的教育理念、價值觀和特色，以便在你的陳述中展現你和該大學的契合度。此外，你也應清楚該大學對於Personal Statement的具體要求和期望，確保你的陳述合乎其要求。

其次，你需要進行深度的自我反思，整理出你的個人成就、經驗和目標，從中找出你想在Personal Statement中傳達的主題和核心訊息。明確的目標將使你的陳述更具焦點，並能有效地向招生委員傳達你的目標和抱負。

當你開始撰寫Personal Statement時，記得要保持結構清晰、邏輯有序。重要的是，你需要展現你的個人成就、學術經歷和志願服務，並將它們與你的目標和抱負相連接，並提供具體的例子和故事來支持你的陳述。

Personal Statement是你展現獨特價值和個性的良機。不要害怕展現真實的自我，並盡量分享你獨特的觀點和經驗。避免使用空泛的陳述和過多的形容詞，着重於具體的故事和實際的成就。

撰寫一篇無懈可擊的Personal Statement需要時間、努力和反思，你也可以尋求經驗豐富的導師提供意見和建議。坊間亦有不少寫作課程，幫助你從第一步開始，直到最後一步完成這份Personal Statement。而遵循以上的建議和策略——深度了解目標大學、進行自我反思、清晰結構的陳述、以及反覆的修改和校對、尋求協助，你將能創作出一篇引人注目且能吸引大學招生委員的Personal Statement。記住，一篇優秀的Personal Statement不僅僅是一份文件，它更是一扇窗口，讓你向招生委員展示你的獨特個人風采和學術熱忱。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣