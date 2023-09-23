「妙麗」愛瑪沃森再讀書　入牛津讀創意寫作

憑《哈利波特》（Harry Potter）系列「妙麗」一角深入民心的33歲英國女星愛瑪沃森（Emma Watson），對上一次演出已經是2019年電影《小婦人》（Little Women），她被爆最近再做學生，入讀頂尖學府牛津大學修讀創意寫作的兼讀課程。愛瑪主要的課程將於網上進行，只需要親身到大學聽幾堂講課。

知情者透露：「呢個課程係畀大個啲嘅成年人，可以係兼讀制，完美咁就到愛瑪嘅時間表。佢只需要1年到大學4至5日，其餘課程就喺屋企上網完成。因為佢係著名演員，佢每去大學聽書都會被安排有保安團隊跟實，而啲教職員都已經被知會晒，佢上堂時會跟住一班保安。」根據大學資料，該課程費用是2萬英鎊（約19萬港元），為期2年。愛瑪除了飾演學霸「妙麗」，現實亦是高材生，她一邊拍戲一邊讀書，英國會考曾獲8科A*與2科A，高考再獲3科A。她之後到美國長春藤聯盟的名校布朗大學修讀英國文學，並於2014年畢業。

愛瑪早前被美國女星祖娜芭莉摩亞（Drew Barrymore）的男狂迷Chad Michael Busto視為目標，她出席《紐約時裝周》時男狂迷嘗試衝入她的化妝間，結果被捕。愛瑪日前於《米蘭時裝周》現身，出入亦有保安傍實。