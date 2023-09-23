話題過江龍店　咖啡薄餅日菜大包圍

每次提到過江龍食店，勢必在本地掀起熱潮，再引發長長人龍。近日有不同地區和主題的新店登港，除有日本茶室和立食壽司，還有意大利薄餅，甚至摩洛哥咖啡都有，相信必定爆發一定的話題和熱度。

摩洛哥精品咖啡

精選咖啡豆、合適的沖泡工具和方式，才可調配出一杯完美咖啡。摩洛哥百年咖啡品牌Bacha Coffee早前落戶中環，以各式雕刻、彩繪雪松木天花板和黑白格仔大理石地板裝潢，華麗奪目。品牌提供從非洲、阿拉伯半島、中南美洲、加勒比地區及亞洲等35個地區的超過200款咖啡，客人除買外賣，也可按需要選擇咖啡豆，單次購買500克或1公斤同款咖啡，會有8至9折優惠。店內亦有多款掛耳包選擇，揀啱咖啡後再揀選自家製奶油圓蛋糕、法式甜包、牛油蛋糕及不同口味的牛角包，盡情享受一頓摩洛哥風的下午茶。

意式薄餅

意大利薄餅有不同的口味，羅馬長方形手切薄餅店Alice Pizza早前在灣仔開設亞洲區首間分店，推出按重量定價的羅馬薄餅，品牌選用30年的麵糰餅底配方，用意大利麵粉、特級初榨橄欖油、啤酒酵母製作的餅底，口感輕脆。口味有超過20款，如傳統的Margherita、Italiana，濃郁的Carbonara用羊奶芝士、意式風乾豬面頰肉Guanciale等製作，Mortadella有意式香腸、軟芝士和開心果等，其他還有Truffle、Parma和Gricia等選擇。最有趣是有用朱古力棒子醬打造的甜食薄餅，更令人滿足。

日系茶室

日本抹茶老少咸宜，茶道文化亦源遠流長，在啟德開設香港首間分店的日本茶室nana’s green tea，於全日本有76間分店，品牌選用京都山政小山園出品旳抹茶，由專業茶師沖調，令人回味，店內亦有焙茶和玄米茶供應。茶飲可配丼飯、烏冬、沙律、芭菲、糕點、蕨餅及軟雪糕等小點，香港分店會有限定的抹茶金箔生朱古力芭菲，不可錯過。

立食壽司

日本立食文化深厚，於啟德初次亮相的魚がし日本一，在當地有29間分店，開放式壽司吧枱可容納約15名客人，餐廳以壽司攤風格打造江戶前壽司，無論是牡丹蝦、北寄貝、時令生蠔、喜之次、沙甸魚和秋刀魚等，都化身成美味壽司，店內亦有丼飯和廚師發辦選擇。同時為客人供應各款特色清酒用來配搭，令品味過程更佳。