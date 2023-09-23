鍾柔美準備考DSE壓力大　帶埋書本開工

聲夢小花鍾柔美（Yumi）、張馳豪（Aska）與胞弟「2023年全球先生」香港代表張馳杰（Oliver），今日（23日）現身活動，Aska現場表演自彈自唱，Yumi勁歌熱舞，大隻仔Oliver首次出席商演，舉啞鈴騷麒麟臂，惹來全場女仕尖叫。Aska稱與細佬由細打交打到大，激烈到要父母介入調停，司儀問是否較大隻的Oliver打贏？Oliver講笑自己未贏過，Aska就表示打和多。

Aska早前發現喉嚨出現問題，今日唱歌如常，保持水準。他受訪時聲沙沙，表示喉嚨問題未痊愈，現以中西醫治療，聲線尚未恢復，但未有透露病因，之前接下的工作都會繼續做，問會否好擔心？他說：「擔心，希望盡快好，醫生建議我暫時唔好唱歌，所以之後工作都要暫時停一停，唱要就住唱。」原計劃11月出新歌，還有個多月休息。提到Oliver11月中將代表香港出戰泰國參加健美比賽，Aska笑言全家只會在屋企為細佬打氣，不會陪伴出賽。Oliver處男出席活動，笑言心情緊張過參加比賽，問到現在大隻過Aska可以打贏哥哥，他說：「我哋感情好好，細個同一間房至會成日撩交打，阿哥都好大隻。」

Yumi被問到喜歡才子還是大隻仔，她稱希望心儀對像兩樣都有齊，但尚未出現。就讀中六明年要應付DSE，自開學後開始感受到壓力，好多事情要準備，會讀書為重，有需要都會減少工作，但不會閉關，因為不想完全隔絕外界，她表示工作時會帶備書本，化妝整頭時爭取時間溫習。