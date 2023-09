台灣藝人高以翔在2019年拍攝大陸節目時意外猝死,離世至今4年,昨日是他的冥壽,一眾親友及粉絲都到他的墓園及當時事發地點進行悼念,爲他送上滿滿花海。他的二哥高宇橋在社交網分享了在墓園的相,並寫道:「謝謝大家對弟弟的祝福,我和家人都非常感動!謝謝你們永不停止的愛,Happy birthday to my dear little bro!」從相中可見,到場的都是他生前的好友有毛加恩、簡浩等人,就連近期深陷性騷擾官司的陳建州也有現身。粉絲亦在二哥的貼文下留言「很想他」、「永遠在心中的最愛暖男」、「有時候還是覺得很不真實」、「完美的大男孩,生日快樂」。