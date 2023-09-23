敖嘉年自揭拒拍《巾幗4》原因：感到好無奈！

藝人敖嘉年、陳欣茵、李月兒（Luna） 一同出席賽車活動，三人會同場即席較量，已經連續兩次考車失敗的欣菌及剛在日本沖繩發生了「車禍」的Luna透露兩人已經私下定制了計劃，合作一起打敗擁有多個車牌的嘉年。

有份出演無綫經典劇集《巾幗梟雄》的敖嘉年表示自己將不參與《巾幗4》的拍攝，大嘆1可惜：「其實兩年前已搵過我，我都有睇過個劇本，係好嘅。」但劇集的拍攝日期一再推後，嘉年透露今年七、八月，無綫都有找他談開拍《巾幗4》，但最後因工作時間問題，無奈之下只好拒絕。對於其他同樣不參演的演員包括麥長青，鄧萃雯等，嘉年稱並不清楚：「我係今日睇報道先知原來有咁多人唔拍，我都唔知咩原因。」雖然不能原班陣容拍攝劇集，但嘉年仍然對《巾幗4》寄予厚望：「因為劇本真係寫得好好，而且男主角仲係祥仔（黎耀祥），我亦都唔擔心胡定欣做女主角，畢竟佢拍咗咁多年戲。」嘉年指現在正專注於寫歌，亦預告自己將會出演音樂劇及拍攝電影。

剛與無綫完約的陳欣茵轉戰做KOL，自己接工作：「我離開嘅原因係因為想離開舒適圈，而且打份工都係想升職加人工，咁我希望離開咗之後可以達到呢個目的。」並指雖然無綫有穩定地增加薪酬，但希望離開之後可以更好。她亦預告自己將會客串電影《不是你不愛你》，並希望日後可以向影壇發展：「因為我啱啱出道嘅時候，其實係想做電影演員，拍香港電影。」至於剛與閨蜜從日本沖繩旅遊回來的Luna，表示帶了很多零食回來給老公做手信，亦透露自己想要龍鳳胎：「不過生小朋友呢啲嘢都係隨緣，唔會特別計劃。」